Социологи рассказали о настроении россиян перед Новым годом

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты предновогоднего опроса. Социологи интересовались, как россияне себя чувствуют в уходящем году и чего ждут от наступающего.

Россияне продолжают считать Новый год домашним, семейным праздником. 80% опрошенных будут встречать его дома, и лишь 5% вообще не собираются отмечать этот праздник.

При этом предновогодние траты снизились: в этом году средняя сумма расходов на празднование и новогодние развлечения составит 13 755 рублей (в прошлом году россияне в среднем потратили 14 299 рублей на Новый год). В списке планируемых подарков чаще всего оказываются конфеты, спиртное, деликатесы, сувениры, игрушки, парфюмерия и косметика.

Социологи обратили внимание на тот факт, что к концу этого года чувствуют себя уставшими 19% респондентов, грустными – 10%, разочарованными – 10%. В прошлом году эти цифры составляли, соответственно, 8, 4 и 3 процента опрошенных. 40% назвали уходящий год очень тяжелым. Лишь 21% россиян надеются, что следующий год будет удачным для них, сообщает ВЦИОМ.