Путин обозначил приоритетную задачу правительства на пять лет

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей правительства реализацию национальных проектов и призвал министров вместе с регионами добиться прорыва в достижении поставленных задач.

«Мы много раз уже об этом говорили. Но не лишним будет еще раз напомнить, что все мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вместе с региональными командами реализовать все намеченные цели, решить все поставленные задачи», - заявил Владимир Путин.

Президент также поблагодарил новый состав правительства за активное включение в работу и напомнил о необходимости достижения целей национального прорыва и развития по важнейшим направлениям, сообщает РИА Новости.