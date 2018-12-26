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Путин обозначил приоритетную задачу правительства на пять лет

26 декабря 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обозначил приоритетную задачу правительства на пять лет
Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей правительства реализацию национальных проектов и призвал министров вместе с регионами добиться прорыва в достижении поставленных задач.

«Мы много раз уже об этом говорили. Но не лишним будет еще раз напомнить, что все мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вместе с региональными командами реализовать все намеченные цели, решить все поставленные задачи», - заявил Владимир Путин.

Президент также поблагодарил новый состав правительства за активное включение в работу и напомнил о необходимости достижения целей национального прорыва и развития по важнейшим направлениям, сообщает РИА Новости.

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