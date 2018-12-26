"К чему снится едят пельмени без тебя?" Самые смешные поисковые запросы года

Поисковый сервис «Яндекс» опубликовал список поисковых запросов из разряда «нарочно не придумаешь». В этот своеобразный предновогодний рейтинг вошли самые любопытные, смешные и нелепые запросы пользователей.

Наиболее выдающимися аналитики «Яндекса» посчитали следующие поисковые запросы (сохранена орфография и пунктуация авторов) : «вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски», «куда сходить где нет людей», «мстители война без конечностей смотреть онлайн», «нога Акинфеева обои», «нога Ибрагимовича фото бесплатно голая», «как отомстить мужчине рыбе», «ровно 4 это сколько», «зебры в кратце», «фото девушек древнего египта», «к чему снится едят пельмени без тебя», «корень в слове спасибочки».

Кроме того, несколько любопытных запросов в уходящем году были посвящены котикам: «как вернуть себе расположение кота», «как вывезти кота из севастополя в париж», «как посветить день коту чтобы ему понравилось».

Ну а в числе самых популярных поисковых запросов уходящего года у россиян главные места заняли чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада, передает РИА Новости.