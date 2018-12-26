//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица из Тюмени поддержала моральный дух президента РФ
- Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"
- Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"
- Анне Семенович посоветовали брать пример с президента и не спать по 12 часов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
"К чему снится едят пельмени без тебя?" Самые смешные поисковые запросы года
26 декабря 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Поисковый сервис «Яндекс» опубликовал список поисковых запросов из разряда «нарочно не придумаешь». В этот своеобразный предновогодний рейтинг вошли самые любопытные, смешные и нелепые запросы пользователей.
Наиболее выдающимися аналитики «Яндекса» посчитали следующие поисковые запросы (сохранена орфография и пунктуация авторов) : «вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски», «куда сходить где нет людей», «мстители война без конечностей смотреть онлайн», «нога Акинфеева обои», «нога Ибрагимовича фото бесплатно голая», «как отомстить мужчине рыбе», «ровно 4 это сколько», «зебры в кратце», «фото девушек древнего египта», «к чему снится едят пельмени без тебя», «корень в слове спасибочки».
Кроме того, несколько любопытных запросов в уходящем году были посвящены котикам: «как вернуть себе расположение кота», «как вывезти кота из севастополя в париж», «как посветить день коту чтобы ему понравилось».
Ну а в числе самых популярных поисковых запросов уходящего года у россиян главные места заняли чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада, передает РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
"К чему снится едят пельмени без тебя?" Самые смешные поисковые запросы года
//Общество
//В мире
На Украине начались проблемы с зарплатами учителям, школам грозит закрытие
//Политика
В Госдуме ответили, чем грозит наращивание оружия США у берегов России
//Новости МирТесен
//В мире
Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
Обнародовано письмо Кеннеди о "советской угрозе" для Санта Клауса
//Общество
//Общество
На сколько лет США отстали от России в модернизации ядерного оружия
//Общество
«Мертвая рука» уничтожит США даже после гипотетической гибели России
//Новости СМИ2
//Общество
Американская ПРО в Европе и на Аляске – напугает только папуасов
//Общество
//Общество
Россияне раскрыли несколько рецептов выживания, как прожить на 6 тысяч в месяц
//В мире
В ополчении ДНР объяснили нежелание Киева начинать «реальную войну» с Донбассом
//Общество
Заслуженный учитель рассказал о нормах для выполнения домашнего задания
//Общество
Как начнутся изменения повышения пенсионного возраста с 1 января 2019 года
//В мире
//Общество
У безработного в московском метро вытащили из рюкзака 8 миллионов
//Общество
Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"
Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"
//Политика
//Общество
Олег Газманов исполнил мечту студентки, пострадавшей в Керченском политехе
//В мире
//Общество
Мировой океан на грани экологической катастрофы как 56 млн лет назад
//Политика
//Общество
Новогодние праздники обойдутся Москве в полтора раза дешевле, чем в прошлом году