Ребенок решил прогулять школу, спрятавшись под кроватью, а полиция его искала

Житель Бахчисарайского района заявил о пропаже своего 10-летнего внука. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что ребенок все это время был дома, пишут «Аргументы недели-Крым».

В разговоре с родными мальчика стражи порядка выяснили, что утром, он как обычно, ушел в школу, пишет пресс-служба крымского главка МВД. Но позже учительница сообщила родственникам, что ребенок до учебы не дошел. Находившийся дома дедушка пропавшего тут же сообщил в полицию.

На месте оперативники стали выяснять, что могло послужить причиной самовольного ухода ребенка из дома. Тогда пропажа и объявилась – мальчик вылез из-под кровати в своей комнате. Он рассказал, что накануне учитель вызвал его родителей в школу из-за поведения. Парень решил попросту не идти в школу, а переждать день дома. Однако, когда он услышал, что полиция собралась его искать, тут же вышел к ним.