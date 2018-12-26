В Иркутске изъяли с уличных прилавков несколько партий рыбы

В Иркутске сотрудниками ветеринарного надзора с уличных прилавков было изъято несколько партий рыбы, свинины и мяса птицы.

Документов на товар и разрешения на продажу у продавцов не было, сообщает ОТР.

"Продукция, которая реализуется на уличной торговле, реализуется без сопроводительных документов, маркировки изготовителя. То есть, соответственно, мы не знаем срок годности, даты изготовления, прослеживаемость отсутствует данной продукции. То есть, мы не можем понять, из какой территории она вышла и безопасна ли она в употреблении", - объяснил Камал Нагайбаев, начальник отдела по городу Иркутску службы ветеринарии по Иркутской области.