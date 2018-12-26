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В Магаданской области больше не смогут добывать крабов
26 декабря 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Магаданской области в следующем году не смогут добывать крабов. Это связано с закрытием малых предприятий.
"Летом жители не увидят краба на прилавках. Наше предприятие пострадает очень весомо, потому что у нас основной промысел - это ловля колючего краба. И, соответственно, у нас для этого рабочие места образованы, промышленное оборудование, флот", - рассказал специалист. Об этом сообщает ОТР.
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