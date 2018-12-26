Девочка из Липецкой области получила особенный подарок от Путина

Семилетняя Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области получила особенный новогодний подарок. Президент России Владимир Путин подарил девочке щенка хаски, а доставил подарок Дед Мороз.

Примечательно, что письмо со своим новогодним желанием маленькая Лера отправила не Деду Морозу, а президенту России Владимиру Путину. Лера написала, что видела по телевизору, как Владимир Владимирович дарит детям щенков породы хаски, и если вдруг остался еще один щеночек, она очень хотела бы получить его в подарок на Новый год.

Президент России получил письмо Леры и обратился за содействием к настоящему волшебнику. На Кремлевской елке он шепнул на ушко Деду Морозу о желании девочки Леры из Липецкой области, и вот – детская мечта сбылась! Дед Мороз по поручению российского президента лично прибыл в Хмелинец, чтобы вручить девочке ее особенный подарок – щенка породы хаски, сообщается на сайте администрации Елецкого района Липецкой области.