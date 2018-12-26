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Новые механизмы решения социальных проблем

26 декабря 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Новые механизмы решения социальных проблем

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел круглый стол с руководством администрации Краснодара. В центре внимания депутатов – решение социально значимых вопросов.

В заседании приняли участие мэр кубанской столицы Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутаты ЗСК и муниципалитета, специалисты краснодарской администрации.

«Первая встреча в таком формате прошла в феврале этого года. Тогда были определены формы и направления совместной работы кубанского парламента и представителей муниципальной власти Краснодара, городской Думы. Они нашли отражение в принятой по итогам встречи резолюции. Ее исполнение мы сегодня и обсудим. А также наметим планы на будущее», - отметил спикер ЗСК, открывая работу.

Юрий Бурлачко уточнил, что в основу резолюции легли наиболее значимые социальные проблемы города. Информация о них поступала в виде обращений граждан, как в ЗСК, так и во время личных приемов депутатов на местах.

Всего в период с 1 февраля по 11 декабря 2018 года от жителей города поступило 529 обращений. Из них более 20 процентов затрагивали вопросы строительной отрасли.

Отчитываясь об исполнении документа, Евгений Первышов рассказал о мерах, принимаемых городской администрацией для решения существующих проблем. Он отметил нарастающие темпы строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений, назвав их «социальным конвейером».

«При стремительном росте населения, при том, сколько к нам людей переезжает из разных регионов страны – это непростая задача. Краснодару нужно построить около 60 школ. В 2018 году построены три, две из них приняли учеников 1 сентября. На стадии начала строительства находятся ещё семь новых школ и корпусов к существующим сейчас», - заявил мэр.

Решается в городе и проблема дефицита мест в детских садах. Администрация уже применила новый механизм - выкупает два детсада. В одном из них в последнее время располагались офисы, другой функционировал в виде частного учреждения.

Острой для кубанской столицы остается проблема пробок. Однако вопрос постепенно решается. За счет федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано почти 150 километров городских дорог. Работы будут продолжены и в 2019 году. Ведется проектирование нового транспортного коридора, который станет еще одним въездом в центр города.

Видят решение проблемы муниципальные власти и в развитии общественного транспорта. Стабилизирована работа главного городского перевозчика – КТТУ. В течение трех лет планируется обновление парка трамваев, готовятся проекты строительства новых веток трамвайных линий.

В новом году муниципалитет намерен заниматься расчисткой города от мусора и свалок. На эти работы предусмотрено 50 миллионов рублей.

По словам председателя городской Думы Веры Галушко, в этом году удалось проделать значительную работу благодаря тому, что муниципальные депутаты и депутаты ЗСК объединили свои усилия.

«Наши коллеги из ЗСК помогают нам исполнять наказы избирателей и решать глобальные проблемы. Была заложена традиция аккумулировать средства сразу нескольких депутатов», - отметила Вера Галушко.

В качестве примера она привела строительство спортивной площадки в одном из микрорайонов. Реализация проекта стала возможной после совместного выделения средств депутатом краевого парламента Юлией Алешкевич и депутатом гордумы Алексеем Тыщенко.

В целом депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении резолюции. Однако были отмечены некоторые недоработки.

В частности, председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель отметил, что в городе отсутствует плановый подход к решению актуальной проблемы дорожных заторов.

По итогам работы круглого стола был принят новый документ, в котором учтены уже достигнутые результаты деятельности администрации Краснодара и даны рекомендации по дальнейшему урегулированию проблемных вопросов.

«Со стороны Законодательного Собрания края будет обеспечено непосредственное участие в проводимой работе профильных комитетов и оказана вся необходимая помощь в решении обозначенных сегодня задач», - подытожил Юрий Бурлачко.

В завершении встречи спикер ЗСК вручил мэру Краснодара Евгению Первышову и заместителю главы муниципалитета Виталию Косенко почетные грамоты за высокий профессионализм.

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