Анатолий Литовченко стал Дедом Морозом для детей из Копейска

Настоящий праздник принес с собой старый друг социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Копейска – депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Он принес не только сладости и подарки, но и заботу, и любовь.

- Нашей дружбе уже три года, и общаемся мы не только по праздникам, - рассказал депутат Госдумы. - Руководство знает, что может обращаться ко мне в любой день, с любым вопросом.

Как рассказала заведующая центра Нина Бакирова, у каждого ребенка здесь не судьба, а трагедия, и все взрослые очень хотят, чтобы у них появилась нормальная любящая семья. И это происходит не только под Новый год – за минувший год 37 ребят вернулись в родные семьи, а еще для восьми нашлись хорошие приемные родители, которые оформили опеку.



