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Анатолий Литовченко стал Дедом Морозом для детей из Копейска

26 декабря 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко стал Дедом Морозом для детей из Копейска

Настоящий праздник принес с собой старый друг социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Копейска – депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Он принес не только сладости и подарки, но и заботу, и любовь.

- Нашей дружбе уже три года, и общаемся мы не только по праздникам, - рассказал депутат Госдумы. - Руководство знает, что может обращаться ко мне в любой день, с любым вопросом.

Как рассказала заведующая центра Нина Бакирова, у каждого ребенка здесь не судьба, а трагедия, и все взрослые очень хотят, чтобы у них появилась нормальная любящая семья. И это происходит не только под Новый год – за минувший год 37 ребят вернулись в родные семьи, а еще для восьми нашлись хорошие приемные родители, которые оформили опеку.

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В Карабаше построят главную площадь 21.12 15:01

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Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными

Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными 20.12 17:42

Экоактивисты Челябинскка видят для себя возможности конструктивно работать с действующей властью. В ответ врио главы города Владимир Елистратов заявил, что это будет не последняя встреча с общественными активистами. >>
Общественники согласились помогать власти по мониторингу экоситуации

Общественники согласились помогать власти по мониторингу экоситуации 20.12 15:35

Экологические активисты, которые сегодня откликнулись на приглашение врио главы Челябинска Владимира Елистратова, согласились помогать власти по мониторингу экоситуации. Уже завтра власти готовы составить совместный рейд по вырубке деревьев на улице Захаренко. >>
Власти Челябинска призвали общественников на дежурства

Власти Челябинска призвали общественников на дежурства 20.12 15:10

Владимир Елистратов призвал общественников на проведение дежурств. На озере Курочкино уже несколько дней горят шлакоотвалы, местные власти мобилизовали специалистов и активно занялись тушением пожаров. Им нужна помощь. >>

Экоактивисты Челябинска согласны объединить свои силы с властями города 20.12 15:05

Общественники согласны объединить усилия с властью для решения экологических проблем Челябинска. К этому стороны пришли сегодня, 20 декабря, во время обсуждения тех мер, которые необходимо принять для улучшения экологии города и области. >>

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В Челябинске не будут вводить режим ЧС при НМУ

В Челябинске не будут вводить режим ЧС при НМУ 20.12 14:56

Южноуральские экоактивисты потребовали у челябинской мэрии каждый раз при неблагоприятных метеоусловиях вводить режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, 20 декабря, на встрече в мэрии общественникам объяснили, что это требование противоречит действующему законодательству. >>
В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами

В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами 20.12 14:37

Только что в мэрии Челябинска началась встреча врио главы города Владимира Елистратова с экоактивистами. К диалогу присоединились специалисты профильных министерств и ведомств. >>
Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников

Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников 20.12 14:17

Столица южного Урала является промышленным городом, и все экологические проблемы невозможно решить одним махом – город попросту умрет. Для того, чтобы сделать Челябинск комфортнее, эко-активисты откликнулись на призыв врио главы Челябинска и придут сегодня, 20 декабря, на встречу. >>
Анатолий Литовченко: Молодежи на селе нужна работа

Анатолий Литовченко: Молодежи на селе нужна работа 20.12 13:44

Молодежи на селе нужна работа, причем прежде всего в сельском хозяйстве. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Литовченко на заседании профильного комитета. >>
Школьники побывали на экскурсии на заводах РМК

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Порядка 30 учащихся старших классов с педагогами отправились на экскурсию на заводы Рсуукой медной компании, расположенные в Кыштыме и Карабаше. Они своими глазами увидели то, чему их учили на уроках химии. >>
В Госдуме приняли закон о защите бизнеса

В Госдуме приняли закон о защите бизнеса 19.12 15:13

Сразу несколько проектов законов были приняты в третьем чтении депутатами Государственной думы, уточнил парламентарий Владимир Бурматов. >>

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