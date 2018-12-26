РУСАЛ «зажег» елку в Тракторозаводском районе

26 декабря на Площади Аттракционов открылась новогодняя елка Волгоградского алюминиевого завода. Здесь жители услышали поздравления с наступающим Новым годом от первых лиц города, сфотографировались с дедом Морозом и Снегурочкой, попробовали горячий чай из солдатской кухни и поучаствовали в благотворительной ярмарке.

Праздничный вечер начался с выступления музыкальных коллективов «Околица» и «Маков цвет». Своими песнями и задорным настроением они порадовали многочисленных зрителей.

Вскоре на площади появились дед Мороз со Снегурочкой. В фотозоне «Зимняя сказка» они фотографировались с радостными ребятами из окрестных школ.

Неподалеку работала солдатская кухня. Здесь волгоградцы согревались горячим чаем. А рядом проходила благотворительная ярмарка по продаже авторских поделок. Все деньги, вырученные в этот вечер, пойдут на добрые дела.

Представители команд волонтеров новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо» вручили маме двоих детей с ДЦП благотворительный сертификат на 30 000 рублей.

Горожан поздравили с наступающим Новым годом директор по электролизному производству ВгАЗа Артем Фоминых, председатель Волгоградской городской думы Андрей Косолапов и глава Тракторозаводского района Игорь Романов и вместе с ними волшебными словами «Елочка зажгись» включили праздничную иллюминацию на новогодней красавице.