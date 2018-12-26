//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"
- Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"
- Анне Семенович посоветовали брать пример с президента и не спать по 12 часов
- В сети сплетничают про «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
РУСАЛ «зажег» елку в Тракторозаводском районе
26 декабря 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
26 декабря на Площади Аттракционов открылась новогодняя елка Волгоградского алюминиевого завода. Здесь жители услышали поздравления с наступающим Новым годом от первых лиц города, сфотографировались с дедом Морозом и Снегурочкой, попробовали горячий чай из солдатской кухни и поучаствовали в благотворительной ярмарке.
Праздничный вечер начался с выступления музыкальных коллективов «Околица» и «Маков цвет». Своими песнями и задорным настроением они порадовали многочисленных зрителей.
Вскоре на площади появились дед Мороз со Снегурочкой. В фотозоне «Зимняя сказка» они фотографировались с радостными ребятами из окрестных школ.
Неподалеку работала солдатская кухня. Здесь волгоградцы согревались горячим чаем. А рядом проходила благотворительная ярмарка по продаже авторских поделок. Все деньги, вырученные в этот вечер, пойдут на добрые дела.
Представители команд волонтеров новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо» вручили маме двоих детей с ДЦП благотворительный сертификат на 30 000 рублей.
Горожан поздравили с наступающим Новым годом директор по электролизному производству ВгАЗа Артем Фоминых, председатель Волгоградской городской думы Андрей Косолапов и глава Тракторозаводского района Игорь Романов и вместе с ними волшебными словами «Елочка зажгись» включили праздничную иллюминацию на новогодней красавице.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
РУСАЛ «зажег» елку в Тракторозаводском районе 15:28
С заботой о безопасности земляков 12:42
В приоритете – социальная политика 24.12 10:02
Железнодорожники подвели итоги и заглянули в будущее 20.12 14:02
Кино всем миром 20.12 11:24
//Новости МирТесен
«Творить чудо» веселее вместе! 20.12 11:23
Всё, что вы хотели спросить 20.12 11:22
Наш притончик гонит 13.12 10:12
//Новости СМИ2
В Волгограде вслед за Николаем II открыли памятник Николаю I 12.12 11:25
Кто там? Вам посылка! С подарочной скидкой 12.12 11:01
Ритуал стенки на стенку 05.12 16:13
Почти треть - за чертой 05.12 16:12
Бог не даровал им победу 05.12 16:11
Более 3 млн пассажиров проехали по ЖД Волгоградской области с начала года 03.12 12:22
//Новости ADWILE
Проигрыш как приговор футбольному тренеру 28.11 15:47
Сказка из собачьей жизни 28.11 15:45
Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор» 27.11 11:37
Проекты расширения общественных пространств разработали в Волгограде 21.11 12:27
Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» стартует в Волгограде 21.11 12:16
Открыто первое в России производство алюмочерепицы с алюминиевой облицовкой 21.11 12:12
//Новости партнеров
Скидки с хорошим сервисом 20.11 09:07
"Красный Октябрь": от ноябрьских до майских 14.11 15:29
Банк «Капремонт» - несите ваши денежки 14.11 15:24
Окончиться может любая дорога, а улице Мира не видно конца 14.11 15:24
Один из трех Героев для Волгограда 14.11 15:23