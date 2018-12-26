Россияне раскрыли несколько рецептов выживания, как прожить на 6 тысяч в месяц

Бедных россиян, по данным статистки, становится меньше. Но есть и такие, кто живет на шесть тысяч рублей в месяц. За жилье и ЖКХ заплатить необходимо. Сколько денег остается на еду?

Несколько примеров приводит издание Лента.ру. Мужчина - сторож на строительной базе. Зарплата — шесть тысяч рублей. Подработка - 400 рублей за охрану «левой» машины. Экономит каждую копейку. На еду в месяц тратит 600-800 рублей.

Все стальные деньги уходят на оплату ЖКХ и других нужд, в том числе 500 рублей на проезд до работы и обратно. "Питаюсь один-два раза в день", - рассказал мужчина.

Из одежды у него две куртки: зимняя, купленная в 1998 году, демисезонная, приобретенная в 2004. Ботинки на все случаи жизни сторож купил в 2014 году, зимние почти новые - из прошлого года. Паре джинсов почти десять лет, того же возраста рубашки.

От хлеба мужчина отказался вообще. Что из еды он позволяет себе купить? Покупает на штуки и на граммы. Изредка позволяет купить молока, пьет по полстакана в день.

Что он готовит: Вариант № 1: вареная капуста с томатным соусом, морковью, укропом, луком, солью.

Вариант № 2: овсянка с подливкой из куриного рагу. Овсянка — самая дешевая - около 20 рублей за килограмм. Мясо — куриные спинки, почти очищенные от мяса, в среднем, около 50 рублей за килограмм. Берет граммов 300. В подливку для вкуса добавляет томатный соус, морковь, укроп, соль.

Макароны - дорого. Иногда покупает самую дешевую рыбу - путассу. Позволяет за раз съесть маленький кусочек.

Житель Вологды с женой растят двоих детей. Мужчины с высшим образованием. Стаж работы на железнодорожном предприятии — 25 лет. Зарплата - 25 тысяч рублей, это с ночными дежурствами. Супруга зарабатывает 12 тысяч рублей. Общий доход - 37 тысяч. Старший сын учится в институте в Питере, стипендия у парня - 3 тысячи рублей, младший — в техникуме платно.

Плата за ЖКХ - 7 тысяч рублей, за сына в колледже — 5 тысяч рублей. Каждый тратит на проезд в транспорте по тысяче рублей в месяц. Всем нужна одежда и обувь.

На еду остается в лучшем случае четыре тысячи рублей. Мужчина - не лентяй. Берется за любую подработку, чтобы как-то свести концы с концами.

В этой семье на завтрак пьют чай с куском хлеба. На обед бывает суп, как правило, овощной, иногда с куриными костями (суповой набор — 60 рублей за килограмм) плюс кусок черного хлеба.

На ужин обычно картошка жареная или пюре с соленым огурцом или овощным салатом.

Иногда макароны, рис, греча с сосисками. Все самое дешевое. Если удается купить по акции - иногда готовят курицу или свинину. Про говядину забыли.

"Десерт": чай с сушками.