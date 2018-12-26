Заслуженный учитель рассказал о нормах для выполнения домашнего задания

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, сколько времени ученики должны тратить на выполнение домашнего задания. Так, как она считает, ребята из старших классов должны уделять ему не более трех с половиной часов, а для учеников младших классов нормы должны быть в несколько раз меньше. Об этом пишет «Российская газета».

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург рассказал, при излишнем объеме домашнего задания администрация школы обязана вмешиваться. Об этом пишет НСН.

«Министр правильно сказала, что это зона ответственности школы, конкретных учителей. Учителя бывают разные. Есть учителя-фанатики своего предмета, которые задают так, как будто бы нет других предметов. В этом смысле администрация обязана вмешиваться и наводить здесь порядок», — сказал он.