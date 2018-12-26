В ГИБДД предложили ужесточить наказание за повторное вождение без прав

ГИБДД предложили повысить штраф для тех водителей, которые садятся за руль, не имея при этом водительского удостоверения. В Госавтоинспекции выразили мнение, что нынешнее наказание является слишком мягким.



Начальник ГИБДД Михаил Черников считает, что штраф за такое нарушение, как езда без прав, следует повысить до 20-30 тысяч рублей, а также ввести административный арест до 15 суток или обязательные работы на период от 100 до 200 часов, передаёт слова Черникова РИА Новости.



На данный момент нарушение части 1 статьи 12.7 КоАП России "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. В Госавтоинспекции уверены, что нынешние санкции не соответствуют серьёзности данного нарушения. Черников рассказал, что сотрудникам ГИБДД известно много случаев, когда за рулём автомобиля находится водитель без прав. К тому же, существующее сейчас наказание останавливает далеко не всех автолюбителей.