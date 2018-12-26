Как начнутся изменения повышения пенсионного возраста с 1 января 2019 года

Закон о повышении пенсионного возраста вступит в действие с 1 января 2019 года. Увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин будет проходить постепенно. Россиянам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года (2019 и 2020), установлена особая льгота, они могут оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Пенсии за январь россиянам начнут выплачивать с 28 декабря

Если гражданин по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, он сможет оформить пенсию в июле 2019 года, - сообщает ТАСС.

Законодательство сохраняет право на досрочную пенсию работникам с вредными и опасными условиями труда, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Досрочная пенсия положена одному из родителей или опекуну инвалида с детства, воспитывавшему его до восьми лет.

Досрочная пенсия сохраняется постоянно проживающих на Крайнем Севере и в приравненных районах, проработавших оленеводами, рыбаками, охотниками-промысловиками. Люди с некоторыми серьезными заболеваниями, инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды по зрению I группы также имеют право на досрочную пенсию.

Досрочная пенсия полагается женщинам, которые родили более двух детей и имеют необходимый стаж работы на Крайнем Севере и в приравненных районах. Сохраняется льгота для женщин, родивших пятерых и более детей и воспитавших их до восьми лет.

По новому законодательству появилось право на досрочную пенсию у женщин с тремя и четырьмя детьми. Они смогут выйти на пенсию на три и на четыре года ранее установленного пенсионного возраста.

Право на досрочную пенсию сохраняется у педагогических, медицинских и творческих работников. Но получить ее люди этих профессий смогут через несколько лет после выработки специального стажа. Те, кто выработает такой стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением пенсии через пять лет с даты выработки этого стажа.

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Из нового: с 1 января 2019 года полагается 25% надбавка к фиксированной части пенсии работникам сельского хозяйства, которые трудились в этой сфере не менее 30 лет.