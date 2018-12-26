В «Мегаполисе» прошел специальный показ экшн-блокбастера «Т-34»

В Мягком кинотеатре «Мегаполис» прошел предпремьерный показ российского экшн-блокбастера «Т-34».

До начала показа картины перед зрителями выступили Ветераны, которые во время Великой Отечественной Войны работали на ЧТЗ и своими руками делали детали для легендарных Т-34.

Фильм «Т-34» создан на основе реальных событий. Ради съёмок отыскали рабочие танки того времени и даже специально построили деревню. Актерам, исполнявшим главные роли, пришлось научиться управлять танком, наводить орудие и заряжать снаряды.

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной Войны. Главные герои попадают в плен после разгрома вражеского танкового взвода. Спустя три года неволи в концлагере им выпадает шанс выбраться на свободу и добраться до границ родной земли. Не обошлось в фильме и без любовной линии. Зрители, посетившие премьеру, отмечают, что фильм получился «настоящим, геройским и искренним». В широкий прокат «Т-34» выйдет 1 января.

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