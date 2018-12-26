В Совфеде речь Луценко о «третьей волне оккупации» Россией назвали агонией

Российский сенатор Игорь Морозов раскритиковал генпрокурора Юрия Луценко, назвавшего инцидент в Керченском проливе "третьей волной оккупации" Украины со стороны России.

Комментируя слова Луценко, член Совета Федерации сказал, что Луценко говорит о "позиции военной хунты для европейского потребителя", - передает RT. Морозов подчеркнул, что в Керченском проливе три корабля ВСУ пресекли российскую границу, и это была "явная провокация, направленная на обострение отношений между Украиной и Россией".

По поводу заявлений Украины об "оккупации" со стороны России Крыма, он напомнил, что "нельзя оккупировать свою собственную территорию". Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году.

Напомним, в интервью немецкому изданию Bild Луценко заявил о "третьей волне оккупации" со стороны России, которой является инцидент в Керченском проливе, после присоединение Крыма к России и событий в Донбассе.

По словам российского политика, в ситуации с Донбассом можно констатировать, что идёт гражданская война внутри Украины, которую военная хунта пытается представить как "вмешательство" России во внутренние дела этой страны. Сенатор подчеркнул, что за всем этим стоит только одно — "продолжение агонии украинского режима".