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Четыре деда Мороза посетят самую дружную елку Южного Урала

26 декабря 2018, 13:21 [«Аргументы Недели. Челябинск», Виктория Олиферчук ]

Четыре деда Мороза посетят самую дружную елку Южного Урала

Дом дружбы народов Челябинской области 29 декабря проводит новогодний праздник для малообеспеченных семей. С новым годом малышей поздравят сразу четыре деда Мороза: казахский Аяз Ата, чувашский Хель Мучи, немецкий Вайнахтсман и русский Дед Мороз.

«Южный Урал – многонациональный край, поэтому мы решили совместить празднование Нового года с национальными традициями. И готовим праздник совместно с национально-культурными центрами. Гости расскажут об особенностях праздника у разных народов, научат ребят словам приветствия, ну и конечно, проведут игры, хороводы и вручат подарки», - прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Праздник начнется в 11 часов в фойе, где гостей встретит Баба Яга. Желающие попасть на праздник должны будут разгадать ее загадки. Все начнется с общего чаепития со сладостями, где гости познакомятся с гостеприимным Домом Дружбы и друг с другом. Будет работать фотозона, где желающие смогут сфотографироваться с русской красавицей и казаками.

Для желающих русский культурный центр «Хоровод» проведет мастер-класс «Новогодняя игрушка своими руками». Дети с помощью сотрудников центра будут делать украшения для ёлки, чтобы унести их с собой на память.

В полдень начнется парад дедов Морозов. Каждый волшебник готовит небольшую презентацию. Вайнахтсман очень похож на нашего Деда Мороза,он тоже одет в шубу и имеет бороду. Он ездит на ослике и поздравляет детей под рождество.

Хель Мучи владеет такими артефактами, как говорящий самовар, сундук с желаниями и маятниковые часы, которые приносят счастье.

Казахское имя Аяз Ата – это дословный перевод имени Дед Мороз. Этот персонаж появился, как результат влияния западной культуры. Но у Аяз Ата есть и своя давняя история.

Затем все гости встанут в большой хоровод вокруг елочки. Ребятишки поиграют в разные национальные игры и забавы, почитают стихи, споют песенки и получат подарки.

 

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