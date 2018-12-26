У безработного в московском метро вытащили из рюкзака 8 миллионов

В полицию обратился безработный москвич с заявлением о том, что в метро у него украли более восьми миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.



Безработный мужчина 1969 года рождения заявил в полицию, что 24 декабря в 14:50 мск на пути следования от станции метро «Октябрьская» до «Шаболовской» неизвестный украл из рюкзака потерпевшего $120 тыс., - сообщает РБК. Материальный ущерб составил порядка 8,2 миллионов рублей. Ведётся следствие.