В Италии погиб российский турист

Российский турист был сбит автомобилем в итальянском городе Палермо. Тридцатилетний мужчина умер на месте. Выяснением обстоятельств случившегося занимается местная полиция.

Турист из России, Сергей Маньковский, был насмерть сбит машиной во время прогулки с женой по сицилийскому городу Палермо. За рулём автомобиля находился пожилой водитель, сообщают РИА Новости. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, но их старания оказались напрасны. Прибывшие также на место ДТП сотрудники полиции опросили водителя автомобиля и овдовевшую супругу погибшего. Расследованием ДТП занялась муниципальная полиция города Палермо.

В консульстве России подтвердили гибель Сергея Маньковского. По словам российского вице-консула в Палермо Александра Макогонова, у погибшего была оформлена страховка, транспортировкой тела на родину займётся страховая компания. Также Макогонов заверил, что в консульстве готовы оказать любую необходимую помощь вдове россиянина.