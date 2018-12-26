Надо ли батюшке вместе с казаками звать Любу?

О чём церковь говорит с людьми, как донести эту информацию через газеты, радио, ТВ и Интернет? Какие темы церковной жизни интересуют СМИ? Волгоградские журналисты встретились с волгоградскими священникам, чтобы найти взаимные интересы.

Приглашение на встречу мне озвучили так: «Сбор в субботу в храме Сергия Радонежского в чайнОй». «Наверное, в чАйной», - поправила я. «Передали, что в чайнОй, может, такое специфичное слово». Наверное, в речи церковников так положено, - решила я, - у них много из церковнославянского языка, отличного от современного русского.

Но оказалось, что неправильное ударение возникло где-то в цепочке передачи. Сергий Савенков, руководитель епархиального информационно-издательского отдела, встречал всех в чАйной – какое приятное для русскоязычного уха слово - и подтвердил, что произносится это именно так. На территории храма вообще много объектов, не связанных с церковной службой и располагающих к неспешному времяпровождению. Детская площадка, скамейки, беседка, вечнозелёные хвойники и прекрасные клумбы, которые даже зимой не утратили привлекательности. Сейчас уже начали готовиться к Рождеству, и в разных уголках церковного двора появились кукольные фигурки, объединённые в композиции, разыгрывающие рождественские сюжеты.

- В храме, и в епархии вообще, много разных событий происходит. Они разноплановые и интересные, и часто это события общегородского масштаба, имеющие общественную тематику, - начал Сергий Савенков, - но немногие находят отражение в СМИ. Наверное, не всё, что выдаёт наша пресс-служба, интересно изданиям – это проблема касается любой организации, не только церкви. Другой момент, когда журналисты сами к нам обращаются, но хотят получить информацию, скажем, околоцерковного характера. Если праздник Крещения, то хотят поговорить о крещенской воде, как и где её набирать, как нырять в крещенскую воду. Может, уже стоит пробовать давать другую информацию, приподнимать планку. Все знают, что на Пасху красят яйца, пекут куличи и звонят в колокола, но Пасха не об этом на самом деле.

Запросы светской журналистики, таким образом, не находят пересечений с настоящими запросами церкви, которая хочет рассказать о нравственных, культурных, этических аспектах, проявить воспитательную, просветительскую миссию.

Ещё один момент – акцент на информации, связанной с негативными случаями из жизни священнослужителей, нерадивого исполнения долга, их человеческих слабостях. Конечно, об этом надо говорить, но говорить так, чтобы стараться исправить ситуацию. А обычно эта информация имеет провокационную подачу и работает не на дискуссию, а лишь на раздрай, стравливание различных людей, мнений. Превращаясь в итоге в информационный мусор.

Отдельная история – язык общения.

- Священники привыкают к языку службы и проповеди, а потом, выходя на светское общение, продолжают таким же стилем, с этими же словами строить разговор, воспроизводить выработанный язык, навязывать определённые словосочетания, - подтвердил викарий волгоградской епархии Феоктист Игумнов. – Но нормальные люди это воспринимают, как попытку контролировать сознание и их самих. Часто это вызывает отторжение, воспринимается как манипуляция. Я всё время об этом вспоминаю, встречаясь с казаками. Говорю: «Привет, ребята!» Мне шепчут: «Нельзя, нельзя так». А как? «Здорово, мужики». «Да ты чего, убьют сейчас. Здорово ночевали, надо говорить». Кто ночевал, зачем? Но надо – сказал. А они как заорут радостно в ответ. И что не сделаешь, начинают Любу звать. Может, всё и хорошо, но зачем воспроизводить языковые штампы?

Что решили по итогам двухчасового разговора, многое из которого осталось за рамками статьи? Будем искать общие темы, интересные читателю. Получится? Жизнь покажет, она мудрая. В конце концов, всё в руках Бога – а там, в церковном ли сознании, в светском ли, кто как его понимает.