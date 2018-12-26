Сценарий вероятной атаки Украины против РФ в Керченском проливе выложили хакеры

Украина намерена осуществить новою антироссийскую провокацию в Керченском проливе. Об этом свидетельствуют документы, доступ к которым получили хакеры.

Согласно данным, собранным виртуальными взломщиками из «Киберберкута», Киев планирует отправить на прорыв из Черного в Азовское море тяжеловооруженные суда. Сценарий вероятной провокации предусматривает атаку против РФ с использованием артиллерии. По информации хакеров, также задуманная Украиной операция предполагает большое количество человеческих жертв, пишет сайт российского телеканала «Царьград».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный журналист Александр Коц обозначил на страницах прессы три варианта следующей провокации Украины. Согласно точке зрения представителя СМИ, киевские власти собираются вызвать ответный удар Москвы.