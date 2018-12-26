С заботой о безопасности земляков

В Волгограде и других населённых пунктах региона расположено множество объектов транспортной инфраструктуры. Этот факт выдвигает особые требования к поведению на дорогах. Не является исключением и железнодорожный транспорт, который требует знания правил безопасности и их неукоснительного соблюдения. Поэтому сотрудники Приволжской железной дороги постоянно проводят работу по профилактике несчастных случаев. И в первую очередь это касается мест пересечения автомобильной и железной дорог – переездов.

Абсолютно безопасных видов транспорта не существует. Тем не менее, их опасность различна: так, статистика несчастных случаев на железнодорожных объектах – одна из самых низких среди всех видов транспорта. Во всяком случае, ездить по автомобильным дорогам и даже переходить их, согласно данным, гораздо опаснее. Можно предположить, что так происходит не только в силу конструктивных и технологических особенностей железнодорожного транспорта, но и благодаря постоянной профилактической работе, которую проводят железнодорожники.

Эта работа проводится в двух основных направлениях. Первое – техническое усовершенствование инфраструктуры переездов, которых, кстати, на Приволжском участке железной дороги насчитывается 528. Из них 104 расположены на особенно интенсивных участках движения и находятся под круглосуточным наблюдением дежурных работников. Ремонтируется асфальтовое покрытие на подъездах вблизи переездов, заменяется резинокордовое покрытие. В течение одного только 2018 года отремонтировано автодорожное покрытие на 10 переездах, расположенных в черте города Волгограда и на станции Волжский. Все больше переездов снабжается автоматической системой УЗП и шлагбаумами. Наличие автоматики снижает вероятность ДТП, поскольку машине становится крайне трудно миновать препятствия и выехать на пути перед приближающимся составом. Причём, благодаря специальному оборудованию переезд закрывается задолго до приближения поезда. Да, ожидание подчас вызывает недовольство водителей, но как утверждают железнодорожники, сэкономленная минута не стоит прерванной жизни!

К сожалению, водители часто забывают, что поезд не может остановиться мгновенно: его тормозной путь составляет от 400 метров до километра. В результате, даже если машинисты и применяют экстренное торможение, миновать столкновения с неожиданно выскочившим на пути автомобилем, удаётся не всегда. Так, с начала 2018 года на железнодорожных переездах Приволжской железной дороги зафиксировано 19 ДТП. В Волгоградской области произошло 6 случаев. Это в два раза больше, чем в 2017 году. И все они произошли по вине водителей автомобилей, выехавших на пути, игнорируя запрещающие сигналы светофора.

Так что перекладывать ответственность за свою жизнь на автоматическое оборудование и дежурных не стоит: ваша жизнь и здоровье находятся в ваших руках! А ответственность невозможна без знания того, как правильно вести себя в месте повышенной опасности. Поэтому регулярные беседы с водителями стали вторым основным направлением профилактической работы. На таких встречах специалисты рассказывают о важности соблюдения правил и последствиях их нарушения, раздают тематические памятки. В акциях, зачастую проводимых совместно с сотрудниками ГИБДД, приняли участие уже более 5 тысяч волгоградцев.

Приволжская железная дорога призывает водителей помнить о том, что только неукоснительное соблюдение правил проезда через пути гарантирует вам безопасность. Не рискуйте собою и своими пассажирами, ведь в попытке выиграть минуту можно проиграть жизнь.