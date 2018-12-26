Олег Газманов исполнил мечту студентки, пострадавшей в Керченском политехе

Российский певец Олег ГАЗМАНОВ спел для пострадавшей в Керченском политехническом колледже студентки, исполнив ее мечту, пишут «Аргументы недели-Крым».

Куда исчезают ясные дни?

У себя в Instagram певец написал, что узнал об этом от сотрудников Благотворительного фонда. Девочка Настя пожелала, чтобы перед Новым годом ГАЗМАНОВ спел ей песню «Есаул», но посчитала, что это невозможно.

«Я счастлив что смог появиться в медицинском центре Леонида Рошаля, в котором находится Настя и осуществить ее мечту, а также подарить новогодние подарки ей и другим детям которые пострадали в этой трагедии», – написал певец.

Кроме того, пострадавших посетила детский омбудсмен Анна КУЗНЕЦОВА. Она поздравила детей с наступающими праздниками.

«Да, в нашей жизни бывают трудности, но вместе мы все преодолеем. Всего вам самого доброго и, конечно же, скорейшего выздоровления», – отметила омбудсмен.

Также в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка сообщили, что пострадавших из Керчи поздравили президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ, певец Сергей ПЕНКИН и художественный руководитель Театра кошек Юрий КУКЛАЧЕВ.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.