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Названы самые неэффективно управляемые российские города
26 декабря 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Политологи составили список городов с самым эффективным управлением. Хуже всего, по мнению специалистов, дела обстоят в Махачкале и Владивостоке. Первое место в списке получила Тюмень.
Рейтинг городов был составлен Агентством политических и экономических коммуникаций за период апрель-декабрь 2018 года. Махачкала заняла в нём 92 место, - сообщает РБК. Специалисты считают, что причиной тому является коррупционный скандал, коснувшийся руководства города. «Действия, которые были направлены на решение управленческих проблем в городе, оказались незавершенными, поскольку замена одного мэра на другого не привела к желаемому результату», — рассказал политолог Ростислав Туровский.
Владивостоку в этом списке отвели предпоследнее место. Город заметно сдал позиции, опустившись с 83-го места до 91-го. Туровский пояснил, что в городе на данный момент фактически отсутствует городская власть. Из-за этого во Владивостоке зафиксирован низкий уровень муниципальных инвестиций и крайне слабая работа над улучшением жилищных условий населения.
Первое место в рейтинге заняла Тюмень, которой удалось сдвинуть Казань на второе место. Составители рейтинга признают, что на позицию города может влиять мнение эксперта, но надеются, что формулы расчётов являются хорошей страховкой от таких ситуаций.
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