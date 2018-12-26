Япония намерена возродить китобойный промысел

Япония намерена возобновить китобойный промысел, запрещённый в мире с 1986 года. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что страна в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), и останется в организации в статусе наблюдателя.

Как планирует Токио, возобновление китобойного промысла в территориальных водах начнется с июля будущего года.

Японские власти считают, что Япония "в рамках комиссии искренне участвовала в диалоге по поводу промысла китов более 30 лет".

"Имеются вполне подтвержденные научные данные о достаточном количестве китов", - цитирует ТАСС заявление Ёсихидэ Суга.

За отмену запрета на китовый промысел в коммерческих целях японская делегация выступала еще в сентябре на конференции IWC.

Напомним, запрет на коммерческий китобойный промысел был введен в 1986 году в целях восстановления популяции китов. С момента введения моратория Япония продолжала добычу китов якобы в научных целях, что разрешено IWC.

В Гринпис уже назвали решение властей Японии нарушением международных договорённостей. Организация призвала позаботиться о сохранении морской экосистемы.

Несмотря на действующий запрет, китов в настоящее время продолжают добывать в Норвегии и Исландии.