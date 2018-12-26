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Япония намерена возродить китобойный промысел
26 декабря 2018, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
Япония намерена возобновить китобойный промысел, запрещённый в мире с 1986 года. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что страна в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), и останется в организации в статусе наблюдателя.
Как планирует Токио, возобновление китобойного промысла в территориальных водах начнется с июля будущего года.
Японские власти считают, что Япония "в рамках комиссии искренне участвовала в диалоге по поводу промысла китов более 30 лет".
"Имеются вполне подтвержденные научные данные о достаточном количестве китов", - цитирует ТАСС заявление Ёсихидэ Суга.
За отмену запрета на китовый промысел в коммерческих целях японская делегация выступала еще в сентябре на конференции IWC.
Напомним, запрет на коммерческий китобойный промысел был введен в 1986 году в целях восстановления популяции китов. С момента введения моратория Япония продолжала добычу китов якобы в научных целях, что разрешено IWC.
В Гринпис уже назвали решение властей Японии нарушением международных договорённостей. Организация призвала позаботиться о сохранении морской экосистемы.
Несмотря на действующий запрет, китов в настоящее время продолжают добывать в Норвегии и Исландии.
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