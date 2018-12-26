Генпрокуратура ответит на вопросы южноуральцев онлайн

Специалисты Генпрокуратуры России начали онлайн-прием граждан по самым различным вопросам, требующим вмешательства ведомства. Эксперты не только научат, как оформлять бумаги, чтобы решить проблемы быстро и эффективно, но и направят жалобу в профильное подразделение.

Немаловажно, что с 1 октября - с момента открытия онлайн-приемной "Эфир" - уже удалось решить множество проблем. Больше всего вопросов россияне задают по поводу переселения из ветхо-аварийного жилья, предоставления квартир сиротам, срокам поступления в детские сады и работе ЖКХ.