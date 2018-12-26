С похожим (только на первый взгляд) названием – «Космос. Подвиги и ложь» – 27 ноября 2018 года прошла телепередача на российском канале ТВЦ. По моему мнению, ее редакторам следовало дать ему иное название: «Космос. Подвиги и ложь о них».

Больше всего меня возмутило вранье о Юрии Гагарине, человеке, ставшем почти святым не только для всех россиян, но и для многих людей во всем мире. Чуть ли не со дня авиакатастрофы, в которой погибли Ю. Гагарин и В. Серегин, я начал собирать по крупицам всю информацию об этой трагедии. Поэтому очень хорошо знаю практически все опубликованные и расследованные факты. А к 50-летию авиакатастрофы написал статью, где представил свое видение случившегося. Материал был опубликован в журнале «Авиапанорама» №2 за 2018 год под названием «Вновь о причинах гибели Юрия Гагарина. Сам погибай, а товарища выручай». По известным мне отзывам и оценкам специалистов, эта версия считается наиболее реальной.

Авторы телесюжета утверждают, что на месте катастрофы не было обнаружено никаких останков Гагарина. Это, мягко говоря, наглая фальсификация материалов расследований. К примеру, всемирно известный летчик-космонавт Алексей Леонов, друг Юрия Гагарина, неоднократно рассказывал, как он одним из первых прибыл к месту авиакатастрофы и был свидетелем сбора останков разбившихся пилотов. При этом у него пропали все сомнения в том, что погиб именно Гагарин, когда он узнал его родинку на фрагменте шеи погибшего. Еще я знаю, что была также обнаружена кисть левой руки Гагарина, которая из-за мощного удара «припечаталась» к РУД (рычаг управления двигателем).

Авторы фильма в своих интересах выдергивали из контекста слова и мнения достаточно авторитетных специалистов, представляя их в подтверждение своей лжи. Так, генерал Каманин, на мнение которого они ссылаются, в конечном счете никак не мог считать причиной катастрофы якобы взрыв внутри самолета. Хотя бы потому, что траектория полета самолета, однозначно подтвержденная (в том числе схемой кроков разлета деталей упавшего самолета), с указанием среза верхушек деревьев, соответствовала полету (до момента столкновения с землей) в режиме вывода самолета из крутого пикирования, а не траектории падения неуправляемого самолёта. При этом пилот прикладывал максимально возможные усилия для вывода самолета в горизонтальное положение. Он создал перегрузку на грани человеческих возможностей, порядка 10 g. И все же ему не хватило буквально 200 метров высоты.

Кстати, хочу пояснить о шестикратной перегрузке, которую авторы представили, как катастрофически недопустимую для российской системы аварийного спасения (САС) космонавтов во фрагменте о недавней (11.10.2018) аварии нашей ракеты «Союз». Для современных самолетов-истребителей эксплуатационной перегрузкой считается 8 g. А летчик-испытатель Сергей Анохин в свое время, испытывая самолет Як-3 на прочность, в полете создал перегрузку порядка 12 g и «сломал» самолет. При этом он получил серьезную травму, которая привела к потере левого глаза. Таким образом, господа «независимые исследователи» (именно так они себя представляли), вы ничего не понимаете ни в авиации, ни в космонавтике. Но это для вас и не важно. У вас совершенно другие цели – очернить все советское и российское. Вы продолжаете дела черных искателей, разыскавших тот камень, о который якобы споткнулся Александр Матросов, и поэтому упал на амбразуру, а также отыскавших у Зои Космодемьянской душевное заболевание, под действием которого она пошла на виселицу с гордо поднятой головой…

Вы даже не постеснялись навязывать мнение о том, что Юрий Гагарин превратился в пьяницу. А Брежнев, желая избавиться от такого «героя», организовал для него эту катастрофу. Мерзкая ложь, за которую родственникам Л.И. Брежнева и Ю.А. Гагарина целесообразно подать на вас в суд. И взыскать с вас компенсацию за моральный вред, причиненный клеветой, прозвучавшей по каналу ТВЦ, т. е. на весь мир.

В качестве лжи, которую якобы допускали советские власти, они приводят факт того, что первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову не показали сразу после приземления. Она действительно очень тяжело перенесла свой космический полет. Ее организм оказался не готов к длительному пребыванию в невесомости, при недостаточно стабильном «поведении» космического аппарата при полете по орбите. Но каким же бессердечным надо быть человеком, чтобы не понять, что сама Валентина Владимировна категорически не желала, чтобы ее показывали в столь неприглядном виде. Хронику событий снимали через два дня, когда она уже улыбалась. Зато у этих «правдолюбов» хватило ума, чтобы очернить другого замечательного космонавта – Александра Сереброва. Он, Герой Советского Союза, совершивший 4 (!) полета в космос и 10 (!) выходов в открытый космос, в отряде космонавтов считался самым летающим, самым смелым и самым образованным космонавтом. На его счету – сложнейшие эксперименты в космосе, 20 научных трудов по их результатам, 4 изобретения и множество добрых и нужных дел. Например, организация и ведение для школьников уроков из космоса. Александр Серебров очень отрицательно отнесся к новому времени, когда в руководстве стали появляться, как он выразился, «ботаники», и в котором все стало делаться только ради денег. Он считал себя из другого поколения, которое оценивает происходящее другими мерками. Ему было «за державу обидно». Вероятно, это недовольство авторы перенесли на советский период. Мне даже стыдно повторять слова, которые они адресовали советским космонавтам. За такие сравнения в прежние времена можно было и «канделябром схлопотать». А сегодня на «грядках» свободы слова сплошь проросла амброзия свободы лжи, и никто с ней не борется. А зря, она совсем даже не безопасна. Еще Серебров в одном из интервью сказал: «Больше всего меня раздражает непрофессионализм, невоспитанность и техническая необразованность журналистов». Как точно он предсказал, какие авторы будут писать и говорить о нем. Но даже он не мог себе представить, что они будут еще и «подтасовывать» факты. К сожалению, умер Серебров в семидесятилетнем возрасте. Но и его смерть авторы цинично использовали в своих целях. Примерно в тот же период умер Александр Починок. У меня нет оснований бросать тень на память об этом человеке. Но ведь большую часть своей жизни он просидел в комфортном чиновничьем кабинете. Ни разу не летал в космос, не выходил в открытый космос, не подвергался никаким испытаниям и перегрузкам. Однако умер всего в 56 лет. Вот и поинтересовались бы авторы причиной его смерти, коль такие любознательные. Тем более, что Починок возглавлял одно из самых коррумпированных ведомств – министерство по налогам и сборам. Ан, нет!

Цель их вранья легко усматривается в восхвалении американского миллионера, который, несмотря на неоднократные потери сознания в барокамере, продолжает свою подготовку к полету на Марс. Он для них – молодец и герой, а вот наши испытатели космических скафандров, катапультных сидений и т.д. – несчастные жертвы запретных опытов над живыми людьми. Даже невзирая на то, что одна из таких представленных ими «жертв» – испытатель Сергей Нефедов, выдержавший 8-кратную перегрузку в течение 17 минут – с гордостью носит медаль «Золотая Звезда» Героя России. И делал он это не ради денег и даже не ради наград, а чтобы продвигать отечественную космическую науку. Но авторам телесюжета этого никогда не понять. Ведь всю свою неприкрытую ложь они состряпали, наверняка, за приличные «бабки». На протяжении всего телесюжета они старательно, как в народе говорят, «наводят тень на плетень».

Говоря о гибели Гагарина, они вдруг вспоминают о поспешности подготовки полета к 50-летнему юбилею Октябрьской революции, что и привело к трагедии. Видимо, рассчитывали, что никто не будет уточнять явного несоответствия. Ведь полет состоялся в марте 1968 года, а юбилей уже давно прошел, в ноябре 1967 года. Авторы усиленно пытаются навязать мнение о том, что при освоении космоса погибло около 100 человек, но данные о них засекречены. Все эти мифы западных СМИ давно уже разоблачены. Первенство Гагарина зафиксировано на мировом уровне. В том числе подтверждено и записями в дневнике генерала Каманина, к которому, как я понял, они имели доступ. И разве не является подтверждением честности властей в этом вопросе тот факт, что ТАСС сообщило о запуске космонавта еще до его возвращения на землю. Могли б и повременить, ведь никто не был уверен в успешном исходе первого запуска. Конечно, были и трагедии. Но о некоторых авторы почему-то промолчали. Наверное, по скудности познаний нашей истории космонавтики. Иначе, конечно, вспомнили бы о них в качестве наглядных примеров «ужасных результатов запрещенных экспериментов над людьми». Из уважения к пропущенным ими героям, напомню о них.

В марте 1961 года при пожаре, возникшем в сурдобарокамере, погиб офицер отряда космонавтов Бондаренко Валентин Васильевич. А в ноябре 1962 года испытатель парашютной техники Долгов Петр Иванович, совершая прыжок из стратостата, с высоты 25 600 метров, по отработке программы спасения космонавтов, повредил, при покидании гондолы, свой гермошлем. Автоматика парашютной системы, которую разработал и испытывал Долгов, сработала безотказно. Но доставила на землю уже бездыханное тело испытателя. Причиной его смерти, как и позже в случае с Г. Добровольским, В. Волковым и В. Пацаевым, стала разгерметизация. Конечно, освоение космоса потребовало жертв. Но чернить советскую космонавтику – совершенно предвзятое занятие. Хотя бы потому, что число погибших американских астронавтов тоже немалое (по крайней мере, на много больше, чем наших). Но в США, я думаю, нет таких энтузиастов «помазать» грязью свою космическую отрасль. О причине этого вполне понятно высказался Алексей Белоконов. Именно о его «тайной гибели» в космосе раструбил Запад. Сначала он относился к этому совершенно безразлично, но через четверть века после своей «гибели» сказал: «Это продуманная антисоветская пропагандистская кампания, авторы которой стремятся уже много лет одурачить миллионы людей, принизить научные и технические достижения нашей страны». Что ж, одни авторы уходят, другие приходят, а цель остается прежней. И не надо делать вид, что этого кто-то не понимает.

Я могу еще долго изобличать их «исследования» практически по каждому представленному эпизоду и фрагменту телепередачи. Но ограничусь двумя фактами, которые подтверждают их полное невежество в вопросах авиации. Рассказывая о полёте Гагарина на самолёте УТИ МИГ-15, они показывали нам взлёт самолёта МИГ-21. Эти два самолёта просто невозможно спутать. Далее поведали о самолёте ИЛ-18, который, по их словам, летел из Алма-Аты в Москву со скоростью 800 километров в час. Этот самолёт не может летать с такой скоростью. Если не знаете и не понимаете, то надо было хотя бы не полениться и посмотреть в интернете. Максимальная скорость самолёта ИЛ-18 составляет 675 км/час. А крейсерская, с которой он летит по маршруту, и того меньше. Так что лучше сидите дома на диване и занимайтесь независимыми исследованиями у себя где-нибудь подмышками.

Когда-то, в первые годы игры в КВН, командам было дано задание представить чудо. И команда Московского авиационного института представила летчика-испытателя Сергея Анохина, которого я упоминал выше. Еще бы, ведь он был единственным в мире летчиком, который, лишившись одного глаза, продолжал испытывать самолеты («Это был действительно человек-птица». Журнал «Авиапанорама» № 3-2010). А кто теперь может считаться чудом для вот таких экспертов? Называть их имена рядом с Сергеем Николаевичем Анохиным совесть не позволяет.

А телеканалу ТВЦ я предлагаю провести собственное расследование всех фактов, изложенных в этой скандальной телепередаче, с привлечением настоящих, а не таких «независимых» (вероятно – от совести и чести) экспертов. А затем повторить передачу, но уже с новым названием «Космос. Подвиги и ложь о них».



