Новый год на миллиард - такую сумму власти Москвы потратят на праздники

Примерно миллиард рублей власти Москвы собираются потратить на организацию новогодних гуляний в новогодние праздники. Сумма оказалась в полтора раза меньше, чем было израсходовано в прошлом году.

Согласно данным с портала госзакупок, цена новогоднего вопроса составила почти 972 миллиона рублей. Встреча 2019 года оказалась в 1,5 раза экономнее, чем в прошлом году, и в три раза. если сравнивать с 2016 годом.

Понизить расходы удалось, в первую очередь, из-за сокращения трат на художественную подсветку города. Половиной суммы проспонсируют праздничные ярмарки, часть средств уйдёт на оформление городских парков, сообщает РБК. Львиная доля финансирования здесь приходится на ВДНХ и Парк Горького - суммарно эти площадки получат около 300 миллионов рублей.