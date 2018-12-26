Челиндбанк продлевает сроки акции по ипотечному кредитованию

Оформить ипотечный кредит по сниженным ставкам теперь можно до 31 января 2019 года.

В канун Нового года Челиндбанк делает своим клиентам приятный сюрприз: акция по ипотечному кредитованию продлена еще на месяц.

Напомним, в период действия акции процентные ставки снижены для всех категорий клиентов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Для семей, имеющих несовершеннолетних детей, предусмотрены дополнительные скидки. Таким образом, ипотечный кредит во время акции в Челиндбанке можно получить по ставке от 9,9 до 10,5 % годовых.

В рамках акции предоставляются кредиты на приобретение квартиры на вторичном рынке, жилого дома с земельным участком, квартиры на этапе строительства, земельного участка, а также на рефинансирование ипотечного кредита, полученного ранее в другом банке.

Для оформления ипотечного кредита не требуется оформлять личное страхование и страхование предмета залога. Заемщику предоставляется право самому выбрать удобный график платежей – аннуитетный или дифференцированный.

Кредиты по акции можно оформить на срок до 15 лет (на приобретение земельного участка – до 5 лет). Сумма первоначального взноса составит от 15% стоимости приобретаемой недвижимости на вторичном рынке и от 20% - для строящегося жилья. В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.

Подробные условия – на сайте Банка или по телефону 8 800 5001 800.