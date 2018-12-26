Россия без никотина. Когда Минздрав запретит продажу табака?

Минздрав разработал проект государственной политики, согласно которому в России будет происходить постепенное снижение употребления табака. Министерство здравоохранения также рассматривает возможность вывода табачной продукции из оборота.

Согласно новому проекту, главной целью является постепенное снижение употребления табачной продукции к 2050 году, пишет РИА Новости. По смелым заявлениям Минздрава, именно к этому времени доля курящего населения должна снизиться до 5%, что позволит вывести данный продукт из употребления.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что бюджет страны лишь проигрывает из-за курильщиков. Сейчас государство выделяет средства на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, а также на различные социальные выплаты, вызванные этими болезнями. Некурящие граждане более трудоспособны, меньше болеют, и у них выше продолжительность жизни. По оценкам Минздрава, государство теряет около 2% ВВП из-за этой проблемы.

В ведомстве настроены оптимистично и отмечают положительные тенденции среди населения, связанные с введением "антитабачного" закона.