Компания Lexus отзывает 390 своих автомобилей 2018 года выпуска

Компания Lexus отзывает 390 своих автомобилей в России. Проблемы с двигателем могут возникнуть с моделями LS 500, произведенными с 9 января по 3 сентября 2018 года. Причину отзыва назвал Росстандарт.

"В в автомобилях, оборудованных двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонадувом и системой Start Stop, которая для снижения расхода топлива и выбросов в атмосферу автоматически останавливает и перезапускает двигатель, когда он неподвижен (например, при остановке на светофоре), из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя. Это может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля", - сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

У всех опасных автомобилей LS 500 перепрограммируют блоки управления двигателем, - сообщает "Свободная пресса". Работы проведут бесплатно.