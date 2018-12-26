Российский аналитик назвал «дешевый» способ ответить на «ядерный шантаж» Америки

Шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты, свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен приступить к «ядерному шантажу» Российской Федерации. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ.

Военный аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, рассказал, как Москва должна реагировать на враждебные действия американской стороны. В частности, России, согласно точке зрения Сивкова, необходимо поработать над обеспечением мобильности своих стратегических ядерных сил. Кроме того, эксперт предложил в ответ на «ядерный шантаж» из-за океана разместить на территории РФ крылатые ракеты Х101, способные достать до США.

Сивков отметил, что Х101 являются «дешевыми». На их развертывание, по словам экс-сотрудника Генштаба, уйдет значительно меньше денег, чем на межконтинентальные баллистические ракеты.