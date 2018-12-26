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Новый год на чемоданах: россияне рассказали о планах на праздники
26 декабря 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне поделились своими планами на новогодние праздники. За границу отправится каждый четвёртый из участников опроса, остальные собираются провести новогодние каникулы в родной стране.
Большая часть жителей России, желающих активно встретить наступающие праздники, не собираются сидеть все выходные дома, сообщает ФБА "Экономика сегодня". Из тех, кто планирует провести каникулы вне дома, поехать в другие страны желает каждый четвёртый, а каждый восьмой из них намерен посетить Европу. Такую картину показали исследования картографического сервиса Maps.me. Более трети респондентов рассказали, что отправятся путешествовать в первые дни нового года.
При этом три четверти любителей путешествовать решили посвятить свободные дни поездкам по родной стране. Из туристических городов России особой популярностью пользуются Москва (туда собрался каждый пятый) и Санкт-Петербург (желание посетить Питер изъявил каждый десятый из опрошенных), - сообщает РИА Новости. Каждый третий собрался получше исследовать родной регион.
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