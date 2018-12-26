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Володин засомневался в актуальности Конституции
26 декабря 2018, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил при помощи экспертов оценить, насколько хорошо конституционные нормы работают в современных реалиях. Идея была озвучена на встрече президента России с руководством Федерального Собрания РФ.
"Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями конституции - насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность", - считает Володин. Он заметил, что за прошедшие с момента принятия действующей Конституции 25 лет можно было ответить на все эти вопросы.
Володин не предлагает полностью переписывать все основополагающие положения, сообщает РИА Новости Идея заключается в том, чтобы найти формат с участием судей Конституционного суда, а также ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как нормы Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты.
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