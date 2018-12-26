Пенсии за январь россиянам начнут выплачивать с 28 декабря

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил порядок и сроки выплаты пенсий россиянам на январь 2019 года. По данным ПФР, перечислять январские пенсии в банковские организации фонд начнет с 28 декабря, - сообщает kp.ru.

Пенсии проиндексируют с 1 января 2019 года, за январь выплатят в декабре

При доставке людям пенсий через "Почту России" перечисления начнут осуществляться с 3 января 2019 года. Сроки во многом будут зависеть от графика, установленного в конкретном регионе.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банки, пенсии будут доставлены уже с 28-29 декабря. Доставка выплат "Почтой России" будет осуществляться с учетом графика работы отделений начиная с 3 января.

В ПФР напомнили, что в январе 2019 года пенсия будет проиндексирована на 7,05 процента.

Индексация пенсий в 2019 году будет произведена с 1 января 2019 года, напомнила вице-спикер Татьяна Голикова. Голикова поручила в связи с тем, что индексация будет проведена с самого начала нового года