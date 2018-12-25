Сергей Аксенов: Работать честным губернатором достаточно проблематично

Одновременно он разоткровенничался, что в нем много женского – он, в половине вопросов принимает решение, основываясь на интуицию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Правда, интуицию, как выяснилось, господин АКСЕНОВ понимает по-своему – она, как он считает, связана с обнюхиванием и ощупыванием.

«Работать честным губернатором достаточно проблематично. Особенно в нынешней ситуации, когда половину вопросов нужно принимать исключительно на интуиции – руководствуясь органами осязания, обоняния», - заявил он на пресс-конференции 25 декабря 2018 года.

На вопрос будет ли он принимать участие в выборах на должность главы Крыма в 2019 году Сергей АКСЕНОВ ответил, что «Все это будет зависеть от того, какое доверие граждане России окажут «Единой России» и какой выбор сделает президент страны.

«В любом случае идем на выборы», - успокоил журналистов АКСЕНОВ, хотя никто и не расстроился, услышав предыдущее заявление.

При этом глава Крыма раскрыл свою мечту. «Пойти, и свободной жизнь пожить немного», - рассказал он о планах и добавил: «Но моя мечта – стать пенсионером молодым». И тут же, видимо побоявшись, что эти ожидания дойдут до ПУТИНА и он уже никуда не пойдет, поправился, сказав: «Шучу».