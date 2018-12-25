Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В среднем по стране повышение составит 117 рублей, сообщается в документе.

«В среднем по стране МРОТ составит 11 280 рублей. Это 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом за второй квартал 2018 года», - сообщается в сопроводительной записке к документу.

Величина минимального размера оплаты труда влияет на размеры различных социальных выплат, в том числе налогов и пособий по безработице. Ранее в этом году МРОТ впервые приравняли к величине прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.