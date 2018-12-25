Адвокаты Бутиной рассчитывают на ее освобождение в феврале

Защитники россиянки Марии Бутиной рассчитывают на ее освобождение из американской тюрьмы в феврале 2019 года. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.

"С тем, как осуществляется ее защита, мы согласны. И нам, и дочери адвокатами озвучена надежда, что она будет освобождена в феврале", - заявил папа подозреваемой в работе иностранным агентом в США.

Вместе с тем, отец Марии Бутиной попросил помочь в сборе средств, которые в настоящий момент необходимы для оплаты долга за услуги защищающих его дочь адвокатов, передает сегодня РИА Новости.

По словам родственников россиянки, долг из-за политизированности дела составляет уже почти 30 миллионов рублей. Защита с июля работает без авансирования, так как не позволила себе отказаться от дела.