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Адвокаты Бутиной рассчитывают на ее освобождение в феврале
25 декабря 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Защитники россиянки Марии Бутиной рассчитывают на ее освобождение из американской тюрьмы в феврале 2019 года. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.
"С тем, как осуществляется ее защита, мы согласны. И нам, и дочери адвокатами озвучена надежда, что она будет освобождена в феврале", - заявил папа подозреваемой в работе иностранным агентом в США.
Вместе с тем, отец Марии Бутиной попросил помочь в сборе средств, которые в настоящий момент необходимы для оплаты долга за услуги защищающих его дочь адвокатов, передает сегодня РИА Новости.
По словам родственников россиянки, долг из-за политизированности дела составляет уже почти 30 миллионов рублей. Защита с июля работает без авансирования, так как не позволила себе отказаться от дела.
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