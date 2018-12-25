Юлия Савиновских уехала из страны после угроз лишиться родных детей

Многодетная мать Юлия Савиновских из Екатеринбурга, у которой местные органы опеки отняли двоих приемных детей после проведенной женщине операции мастэктомии, покинула Россию. Суд признал многодетную мать мужчиной после мастэктомии

Юлия Савиновских с мужем и оставшимися детьми уехала в Испанию и получила там политическое убежище. По словам Юлии, ей продолжали поступать угрозы от местных чиновников, что вслед за приемными детьми она может лишиться и родных.

«Решение было принято буквально в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего. Я занимала деньги на билеты. В Россию мы вернемся только, если она когда-нибудь станет правовым государством», - рассказала Юлия.

Напомним, органы опеки изъяли двоих усыновленных мальчиков из семьи Юлии Савиновской осенью 2017 года. Основанием для такого решения послужила операция мастэктомии – женщине удалили грудь седьмого размера, доставлявшую ей дискомфорт и причинявшую постоянные боли. В суде посчитали Юлию мужчиной, проигнорировав ее паспорт с указанием женского пола, и усыновленных детей отобрали, сославшись на то, что она якобы решила жить в однополом браке, что «противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», сообщает Lenta.ru.