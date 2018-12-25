Путин подписал закон о любительском рыболовстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. В законе закрепляется право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования.

Закон о любительском рыболовстве был принят в первом чтении еще пять лет назад и с тех пор находился на доработке. В ходе работы над законопроектом было решено сохранить рыбопромысловые участки и лов сетями только для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также отказаться от введения именных разрешений для рыбаков-любителей.

Закон о любительском рыболовстве закрепляет право граждан свободно и бесплатно рыбачить на водных объектах общего пользования, за исключением рекреационных рыболовных хозяйств, при соблюдении суточной нормы вылова. Документ также запрещает использование электроудочек и подводной охоты с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы, ограничивает продажу сетей, сообщает РИА Новости.