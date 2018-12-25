Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Президент России Владимир Путин подписал сегодня федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год. Согласно документу, он вырастет с 246 до 252 месяцев.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца», - сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Закон, подписанный президентом РФ сегодня, вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии также называется «сроком дожития». Это период времени, рассчитываемый на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни гражданина после того, как он становится пенсионером, сообщает РИА Новости.