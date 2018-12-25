Сколько мандаринов можно съесть в день, разъяснила диетолог

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова разъяснила, сколько мандаринов можно съедать в день, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Новогодние праздники – это, в том числе, и мандариновый бум. Просто потому, что для многих миллионов россиян Новый год с самого детства ассоциируется с запахами елки и мандаринов. И хотя предписанных Минздравом четких норм употребления этих цитрусовых нет, диетолог призвала придерживаться здравого смысла и не поедать мандарины килограммами.

«Если в анамнезе были аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины должны быть полностью исключены. В случае отсутствия аллергии можно съесть два-четыре мандарина. Не стоит поедать их килограммами», - приводит рекомендацию Антонины Стародубовой РИА Новости.