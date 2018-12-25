Верховный суд разрешил использовать шпионские устройства в личных целях

Верховный суд разъяснил, в каких случаях граждане не могут быть привлечены к ответственности за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«Не могут быть квалифицированы по ст. 138.1 УК РФ действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными. То есть устройство не предполагалось применять для посягательства на конституционные права граждан», - сообщается в опубликованном сегодня постановлении пленума Верховного суда РФ.

К ответственности также не может быть привлечен гражданин, купивший подобное устройство через интернет, где оно рекламировалось как предмет бытового назначения. То есть, покупая такое устройство, человек добросовестно заблуждался относительно истинного его предназначения, уточнили в Верховном суде.

Согласно статистике Судебного департамента ВС РФ, в России по статье 138.1 за первое полугодие текущего года были осуждены 86 человек. Один человек получил оправдательный вердикт, сообщает РИА Новости.