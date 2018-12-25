На трассе Симферополь-Джанкой серьезное ДТП: грузовик опрокинулся на легковушку

В ночь с 24 на 25 декабря на дороге Симферополь – Джанкой (Московская трасса) произошло серьезное ДТП с участием грузового авто и легковушки, в результате которого погиб человек, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации очевидцев в соцсетях, около 23:00 грузовик Reno с прицепом опрокинулся на легковой автомобиль Honda. Спасатели почти три часа деблокировали зажатого водителя легковой машины, подняв автокраном кабину грузовика.

К сожалению, водитель Honda погиб на месте. Кроме того, пострадали водитель и пассажир Reno, но от госпитализации они отказались.