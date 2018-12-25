Ансамбль Росгвардии представил премьеру клипа на песню Last Christmas

Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева опубликовал в сети клип на бессмертный хит Джорджа Майкла Last Christmas.

Съемки клипа состоялись несколькими днями ранее на катке Красной площади. «Премьера клипа приурочена к Новому году и ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла», - рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Клип опубликован на официальном Youtube-канале Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Ансамбль Росгвардии является одним из крупнейших армейских творческих коллективов в России. До образования Национальной гвардии ансамбль входил в состав внутренних войск МВД РФ. Популярность в народе коллективу принесло исполнение песни Get Lucky.

Джордж Майкл (Георгиос Кириакос Панайоту) – популярный британский певец, поэт и композитор греческого происхождения. В мире продано около 110 миллионов экземпляров его записей. Музыкант скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Last Christmas по праву считается одним из его лучших хитов.