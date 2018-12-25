Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

В новогоднюю ночь в столичном регионе ожидается облачность, будет идти небольшой снег, а температура опустится до 7 градусов ниже нуля, поделились синоптики прогнозом погоды на праздник.

«В конце этой недели на территорию европейской части будет поступать относительно теплый воздух из Северной Атлантики. В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег. Температура будет держаться в пределах -3 -7 градусов», - рассказали специалисты центра «Фобос».

Кроме того, в новогоднюю ночь ожидается слабый юго-западный ветер и немного пониженное из-за североатлантического циклона атмосферное давление.