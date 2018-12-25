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Кем стали дети, сыгравшие главные роли в культовых советских фильмах?

25 декабря 2018, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Кем стали дети, сыгравшие главные роли в культовых советских фильмах?
Фото: pixabay.com

Они стали звездами еще в детстве. Они были первой любовью миллионов советских мальчишек и девчонок. Электроники, Красная Шапочка, Буратино, Мальвина, Пьеро и Артемон – что стало с ними сейчас?

Например, Федор Стуков и Владислав Галкин, сыгравшие главные роли в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Владислав Галкин связал свою жизнь с актерской профессией. На его счету более тридцати ролей в фильмах и телесериалах – «Ворошиловский стрелок», «В августе 44-го», «Дальнобойщики» и других. К сожалению, Владислава нет с нами уже почти девять лет – он был найден мертвым в съемной квартире в Москве. Федор Стуков связал свою жизнь с телевидением, сначала в качестве ведущего программ, а затем стал режиссером. Сериалы «Физрук», «Филфак» и другие – это его.

Яна Поплавская прославилась ролью Красной Шапочки. На этом ее актерские достижения закончились. Яна так и не почувствовала себя звездой, поскольку у нее были другие приоритеты – семья и дети. Сейчас она посещает различные ток-шоу в качестве хобби.

Подробней о судьбах «звездных детей», исполнивших главные роли в культовых советских фильмах, читайте в «Спид-инфо».

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