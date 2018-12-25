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Календарь Минобороны на 2019 год с техникой и девушками порадовал сети
25 декабря 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны выпустило календарь «Армия России» на 2019 год и его уже комменируют россияне. "Супер прикольный календарь.!!!", - говорят те, кто уже смог пролистать календарь. На каждой странице фото с подписью.
На январской страничке представлен ракетный комплекс.
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Так в марте фото курсанток и подпись: "Стрельба глазами - тайное оружие Кремля". В сентябре на фото красивая девушки с винтовкой и подпись: "от некоторых женщин сносит голову". Каждое фото в календаре сопровождается ироничным слоганом.
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