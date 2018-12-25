Пострадавшим в Керченском политехе перечислили от благотворителей 15 млн руб

Всем семьям погибших и пострадавшим в Керченском политехническом колледже перечислили более 15 миллионов рублей от благотворителей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена РОМАНОВСКАЯ.

«Выплаты сегодня все осуществлены. Средства перечислены всем семьям погибших и пострадавшим», – цитирует ее «Интерфакс».

Министр добавила, что эти деньги стали дополнительной помощью к тем средствам, что были выплачены из бюджетов республики и РФ.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.