В Москве отменили приговор за репост

Мосгорсуд отменил первый приговор за экстремизм, который был вынесен согласно статье 282 УК РФ. Теперь дело направлено на новое рассмотрение в Зеленоградский районный суд.

Студент Евгений Корт был обвинён в публикации в соцсети картинки, содержащей "совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских как представителей национальных (этнических) групп лиц". Изначально молодого человека приговорили к году колонии-поселения, но после апелляционная инстанция заменила приговор на штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщали "Аргументы недели", Госдума приняла в окончательном чтении законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Теперь уголовная ответственность предусматривается только в случае, если нарушение совершалось больше одного раза за год.